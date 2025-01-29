В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»

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2 февраля (воскресенье) в 13.00 научный сотрудник «Заварки» Анастасия Волынкина проведет медиаторский тур по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» (12+).

Проект создан совместно со Школой проектной фотографии. На встрече посетители обсудят работы фотографов, основные темы, которые раскрываются на выставке, а также поразмышляют о кураторской задумке. Участником арт-медиации может стать любой желающий, независимо от опыта и насмотренности в сфере искусства.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHUQ6X

Повторы медиаторских туров в этом месяце состоятся 9 февраля в 16.00 и 16 февраля в 13.00.