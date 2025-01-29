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В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»
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В Самаре пройдет февральский цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"
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В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»

29 января 2025 09:35
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В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»

2 февраля (воскресенье) в 13.00 научный сотрудник «Заварки» Анастасия Волынкина проведет медиаторский тур по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» (12+).
Проект создан совместно со Школой проектной фотографии. На встрече посетители обсудят работы фотографов, основные темы, которые раскрываются на выставке, а также поразмышляют о кураторской задумке. Участником арт-медиации может стать любой желающий, независимо от опыта и насмотренности в сфере искусства.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHUQ6X
Повторы медиаторских туров в этом месяце состоятся 9 февраля в 16.00 и 16 февраля в 13.00.

Также в воскресенье, 2 февраля, в 16.00 в «Заварке» пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары» (12+). Ее прочитает краевед, научный сотрудник музея Олег Баулин.
Лекция посвящена сохранившемуся кварталу деревянной исторической застройки Самары. Когда и при каких обстоятельствах возник первый в нашем городе одноэтажный микрорайон? Кто в нем жил и работал? При чем здесь старинная деревянная дача в Загородном парке? Как типовая застройка начала XX века определила бытовой уклад обитателей этого квартала в начале XXI века? Посетители лекции узнают ответы на эти и другие вопросы.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHW1jp

Теги: Мероприятия

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