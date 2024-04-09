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В областной библиотеке самарцам покажут сценические эскизы мюзикла «Остров сокровищ»

9 апреля 2024 14:02
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В областной библиотеке самарцам покажут сценические эскизы мюзикла «Остров сокровищ»

12 апреля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) при участии актёрской труппы самарского театра «Город» и режиссёра Алексея Романова состоится показ сценических эскизов мюзикла «Остров сокровищ». Увидеть и услышать музыкальное представление приглашаются все любители морских приключений – и взрослые, и дети.

Мюзикл, основанный на знаменитом романе шотландского писателя Роберта Стивенсона, является плодом коллективного творчества Андрея Колесникова, Александра Немировского, Кирилла Острецова и Леонида Острецова. Главные роли в музыкально-театральном действии исполнят сами авторы либретто и музыки, а также их товарищи по сцене: Юрий Карпов, Сергей Рыбалкин, Диана Феоктистова, Евгений Биринцев, Анна Прохорова, Гелла Майорова, Сергей Лебедев, Анастасия Затулина и Катя Запорожцева.

В ходе представления гости областной библиотеки смогут услышать не только исполнение музыкальных номеров, но и прочтение либретто, которое позволит зрителям освежить в памяти сюжет произведения.

Желаете послушать песни пиратов и вдохнуть морской бриз, не выезжая из города? Тогда регистрируйтесь по ссылке: https://galereya-novoe-prostranst.timepad.ru/event/2843789/#register.

12 апреля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж). Вход свободный по предварительной регистрации.

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