В «Новом пространстве» СОУНБ открылась выставка иронической графики Андрея Попова «Теплые чувства. Вторая волна»

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В сочельник, 6 января 2021 года, в Центре культуры и творчества «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки открылась художественная выставка «Теплые Чувства. Вторая волна» – ироническая графика Андрея Попова (Санкт-Петербург).

Самара успела узнать и полюбить Андрея Попова. Выставочный проект «Теплые чувства» берет начало с 2019 года, когда на улицах города появились работы обаятельного ироничного графика, затем проект был перенесен в музейные пространства и залы школ-интернатов для детей с особенностями развития.

И вот первой самарской выставкой 2021 года стал проект «Теплые чувства. Вторая волна», разумеется, экспозиция значительно изменена и дополнена новыми, очень актуальными на сегодняшний день работами, которые гости ЦКТ «Новое пространство» увидят впервые.

«Я не называю свои работы, не приделываю им костыли, а оставляю вам самим возможность пофантазировать, придумать какие-то свои названия моим работам, –рассказал во время видеоконференции с Санкт-Петербургом на пресс-открытии своей персональной выставки художник Андрей Попов. – Те мысли, которые вы получаете, глядя на них, – это ваши мысли, ваше мироощущение, они проходят через вас, поэтому вы способны совершенно спокойно выбирать какое-то своё название каждой из картин. Я буду рад, если вы оставите свои заметки. Я посмотрю и, может, в дальнейшем даже буду применять».

На новой выставке, по предложению автора, зрителям предоставляется возможность придумать свои варианты названий и написать их на специально прикрепленных рядом с картинами листах бумаги для заметок.

«Мои работы можно называть "иронической графикой". Вообще наш жанр намного шире, чем кажется. Ведь в улыбке столько оттенков! И во весь рот, и ироничная, и загадочная джокондовская, и смех сквозь слезы, и таящаяся грусть…» – так характеризует свое творчество художник.

Опыт показывает, что зрителям настолько нравятся картины Андрея Попова, что они постоянно просят продлить экспозицию произведений иронической графики. Руководитель Центра культуры и творчества «Новое пространство» Дмитрий Вырыпаев объявил, что в конце работы выставки можно будет забрать на память что-то из иллюстраций, к примеру, украшающих елку в галерее.

«В этом году мы решили вновь представить работы Андрея Попова. Судя по нашему прошлому опыту, самарские зрители просили продлить время экспозиции, люди продолжали идти и идти смотреть ироническую графику замечательного художника из Санкт-Петербурга. Я очень рад, что Андрей Попов с удовольствием пошел нам навстречу, прислал большое количество работ. На сегодняшний день более 130 картин находятся в залах галереи», – рассказал Дмитрий Вырыпаев.

Выставка «Теплые чувства. Вторая волна» открылась в дни новогодних каникул. В залах галереи, помимо веселых, смешных и трогательных работ, напоминающих кадры мультипликации, можно увидеть атмосферные инсталляции.

«Некоторые картины оживают в элементах инсталляций, что создает душевный эффект погружения (придумано и осуществлено организаторами). Самарцы, обнимаю!» – написал у себя на странице в соцсетях Андрей Попов.

Сложно передать все обаяние городских ангелов, дамочки, красящей губы, находясь на «Титанике», врача со следами помады на руках и других смешных и приятных героев художника.

Светлана Пряникова, директор СОУНБ:

«Не случайно эта выставка открывается в канун Рождества.

Я хочу поблагодарить в первую очередь Андрея Попова, который подарил Самаре теплые чувства, любезно предоставив свои работы. Ведь именно сейчас, как никогда, мы все нуждаемся в оптимистичном настроении и теплых чувствах. И пусть словосочетание «вторая волна» относится только к культурным мероприятиям и приятным впечатлениям».

С экспозицией можно ознакомиться до 6 февраля 2021 года. Вход свободный.

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