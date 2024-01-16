В Новокуйбышевске капитально отремонтировали музей истории города

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В конце декабря состоялось торжественное открытие музея. В 2023 году здание музея было капитально отремонтировано и оснащено современным оборудованием. Благодаря нацпроекту «Культура», в Самарской области 3 муниципальных музея были отремонтированы и 13 технически оснащены.

«Современное оборудование, установленное во всех залах, позволяет проводить интерактивные экскурсии. Не только детям, но и их родителям будет интересно проектировать будущее Новокуйбышевска. В другом зале мы сможем побывать в городе прошлого, где воспроизведен не только внешний вид, но и даже его запахи. Специальные «фонарики» дадут почувствовать, как в городе пахло яблоками, когда на его территории был яблоневый сад. В «звездном» зале можно увидеть юных новокуйбышевцев, достигших успехов в разных сферах» – поделилась Елена Чубакова, директор музея.

Обновились залы, в которых модернизированы постоянно действующие экспозиции «Война в масштабе фактов», «Природа – театр жизни», «Музейно-этнографическая школа», «Русский музей» и другое. Также добавилась и новая — «Город — роман — эпопея» при поддержке благотворительного фонда «Виктория».

Преображённый музей — возможность взглянуть на малую родину с новой стороны, узнать о корнях и ценностях. Важно сохранять свою историю и традиции, и передавать это новому поколению.

Укрепление исторической и культурной связи поколений, патриотическое воспитание, — одна из целей национального проекта «Культура», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО