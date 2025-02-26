В Новокуйбышевске в обновлённом творческом пространстве ТЮЗ «Время тайн» поставят новые спектакли

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В обновлённом творческом пространстве Театра юного зрителя «Время тайн» поставят новые спектакли: "Ревизор" по мотивам одноименной комедии Н.В Гоголя; "Лохматики" по мотивам сказочной повести Т.Александровой "Домовёнок Кузя»; спектакль-приключение "Кошки мышки", по мотивам сказки "Приключения Кота Леопольда" и постановку "А зори здесь тихие" по мотивам одноименной повести Б.Васильева.

В 2024 году здание театра капитально отремонтировали в рамках национального проекта «Культура». Увеличено фойе и зрительный зал с 50 до 80 мест, улучшены условия безопасности и комфорта для зрителей в здании театра, продуманна архитектура сцены, приобретено современное световое оборудование. Одним из важных функциональных пространств театра стала костюмерная, а так же помещения для хранения декораций.

Входная группа выполнена необычно, уникальными кованными элементами: название театра «Время тайн» с подсветкой, афишные стенды, ажурные перила и козырьки. Фишка фасада – часы-куранты, исполняющие мелодию «Наступает время тайн», написанная основателем и художественным руководителем театра «Время тайн» Андреем Юниным к одному из спектаклей.

«Недавно я посетила обновленный театр, и у меня остались только самые положительные впечатления! С первых шагов в фойе я заметила, что оно стало гораздо просторнее. Светлые тона и необычные железные элементы декора создают ощущение уюта и стиля. Я с нетерпением жду новых спектаклей и надеюсь, что обновленный театр продолжит радовать зрителей своим искусством. Огромное спасибо всем, кто приложил усилия к этому обновлению!», - делятся зрители.

Обновления учреждений культуры продолжатся в рамках национального проекта «Семья», который включает федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры». В рамках этого проекта в Самарской области будут реализованы мероприятия по капитальным ремонтам и модернизации учреждений. На эти цели выделено порядка 185 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.

Фото: Минкульт Самарской области