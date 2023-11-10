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В Новокуйбышевске прошел пресс-завтрак с театром «Грань»
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В Новокуйбышевске прошел пресс-завтрак с театром «Грань»

10 ноября 2023 20:22
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Главным поводом для встречи стал новый статус театра и концепция его развития.

Главным поводом для встречи стал новый статус театра и концепция его развития.

Осенью 2023 года произошло уникальное событие для всей культурной общественности — в Самарском регионе был создан новый государственный театр – «Драматический театр «Грань».

12 ноября 2023 года театру исполняется 53 года. В преддверии дня рождения, в Новокуйбышевске прошел пресс-завтрак.

В мероприятии приняла участие Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области:
«Это замечательное событие для нашего региона — появление на карте театральной жизни еще одного театра, который очень востребован зрителями, радует новыми проектами и уже серьезно зарекомендовал себя в театральном сообществе.

Впереди у коллектива театра большая работа по строительству здания и введения его в работу, репертуарная политика, гастрольная деятельность, формирование штатного расписания. Статус государственного учреждения ко многому обязывает. Я уверена, что команде во главе с Денисом Сергеевичем все по плечу! Впереди у театра прекрасная творческая жизнь, и я хочу пожелать им удачи во всех начинаниях».

Во время пресс-завтрака главный архитектор проекта Вячеслав Романчиков и художественный руководитель театра Денис Бокурадзе рассказали о ходе строительства.

Сегодня уже возведен каркас здания, ведутся отделочные работы, специалисты приступили к монтажу технологической части и инженерного оборудования.

Новый театр будет включать в себя три сцены, это «Историческая», «Основная» и «Малая».

На встрече Денис Бокурадзе представил концепцию развития театра.

Так, продолжением существующих проектов станут Всероссийский театральный фестиваль «ПоМост» и Фестиваль «Золотая Маска» в Новокуйбышевске

В числе нового – проведение в Новокуйбышевске в 2025 году Фестиваля театров малых городов России. Данный фестиваль проходит ежегодно в разных городах. С художественным руководителем Фестиваля – народным артистом РФ Евгением Мироновым уже ведутся переговоры.

С обретением нового здания, как рассказал художественный руководитель, станет возможным и участие театра в Федеральном проекте «Большие гастроли».

В числе новых проектов художественный руководитель назвал и создание Детской театральной студия «Грань».
Во время встречи презентовали новый фирменный стиль и логотип театра.

Всем известный логотип театра-студии с красным треугольником на черном или белом фоне появился в 1980 году вместе с названием «Грань». Новый логотип театра представляет собой более лаконичную, легкую версию прежнего.

Новый фирменный стиль театра будет отражен не только в полиграфии, но и в интерьерах нового здания, а также в оформлении всего театрального пространства.

Денис Бокурадзе поделился еще одной задумкой. Перед новым зданием на площади Искусств появятся фонтаны, а также арт-объект – знак «Нулевой километр».

«”Нулевой километр” в Новокуйбышевске будет символизировать точку отсчета нового времени для театров малых городов России. Ведь именно в Новокуйбышевске, первом из малых городов России впервые за 30 лет строится театр не по типовому, а по авторскому, индивидуальному проекту, и по инициативе самого театра!», — сказал Денис Бокурадзе.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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