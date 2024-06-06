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В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»

6 июня 2024 13:17
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В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»

3 июня в Нижнем Новгороде завершился фестиваль «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024». Пять эскизов и концерт участников были показаны на сцене Нижегородского государственного академического театра драмы им. М.Горького. Более ста участников фестиваля представили на сцене нижегородского театра эскизы спектаклей, подготовленных на теплоходе «А.С.Попов» во время поездки по городам Приволжья.

Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин поздравил участников фестиваля с успешным завершением образовательного тура. Он напомнил, что в ПФО пятый год подряд проводится фестиваль «Театральное Приволжье». Победители юбилейного, пятого фестиваля получили возможность участвовать в «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024». «Участники фестиваля благодаря своим отличным результатам в рамках окружного проекта «Театральное Поволжье» были награждены поездкой, в рамках которой они совмещали отдых и работу. Спасибо всем организаторам, прежде всего Президентскому фонду культурных инициатив и Российскому институту театрального искусства – ГИТИС. Вам, ребята, желаю новых творческих успехов и надеюсь, что наш фестиваль даст многим из вас путевку в жизнь», – добавил Владимир Колчин.

Участников «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024» также приветствовала заместитель министра культуры Нижегородской области Ирина Вагина. «Пять лет существует наш проект. Хочется, чтобы память о тех приключениях, которые вы переживаете во время ГИТИСФЕСТА, оставалась с вами на всю жизнь и чтобы навыки и компетенции, которые вы получили, помогали не только на сцене, но и в повседневной жизни. Мы благодарны всем, кто причастен к организации мероприятия и рады за участников», – отметила Ирина Вагина.

Участники фестиваля представили на суд зрителей пять эскизов. Сказку-воспоминание «Наперсток» по мотивам первых двух глав повести Максима Горького «Детство» показали актеры театрально-музыкальной студии «Маска» (режиссер постановки – Петр Алексеенко, художник – Екатерина Фомина). Режиссер Дана Афаунова и художник Зося Манакова подготовили свое видение пьесы Александра Островского «Гроза». Эскиз-исследование по мотивам чеховской «Попрыгуньи» представили режиссер Евгения Тодорова и художник Екатерина Фомина. «12 стульев» Ильфа и Петрова препарировал режиссер Лев Северухин. Завершила показы «Стенькина казна» по пьесе Евгения Чирикова. Историю, связанную с Жигулевскими горами, красочно показали ребята из детской татарской театральной студии «Апуш» (Казань) под руководством режиссера Екатерины Замеховской. За оформление сцены отвечала художник Ляйсан Хусаинова.

Завершилась церемония закрытия концертом и финальной песней. Более ста участников мероприятия хором исполнили хит Островского-Ваншенкина «Вода-Вода».

*Фестиваль-лаборатория «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2024» – победитель конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Оператором театрального проекта является АНО «Атмосфера впечатлений». С 27 мая по 3 июня на борту теплохода «А.С.Попов» педагоги и режиссеры ГИТИСа работали с молодыми актерами. В лаборатории принимали участие актеры театров и студенты театральных учреждений из 14 регионов ПФО, а также победители конкурса «Театральное Приволжье». В течение 8 дней режиссеры-выпускники ГИТИСа вместе с актерами готовили свои эскизы к будущим спектаклям и презентовали их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове.

 

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