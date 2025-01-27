В начале февраля Музей Эльдара Рязанова в Самаре запускает киношколу «Больше, чем кино»

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В начале февраля Музей Эльдара Рязанова запускает киношколу «Больше, чем кино» (16+). Куратором программы станет исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Проект предлагает изучить творчество режиссеров, которые оставили след в истории кинематографа, не ограничивающийся созданными ими фильмами. На каждой встрече будет рассмотрен портрет мастера в широкой социально-исторической перспективе. Речь пойдет не только об особенностях стиля и деталях биографии режиссера, но и о практиках, которые помогают увидеть и понять, как кино присутствует в жизни каждого из нас и какое влияние оно оказывает.

Киношкола «Больше, чем кино» будет проходить с февраля до начала июня по субботам в 17.00. В рамках проекта состоится 10 занятий (периодичность – 2 встречи в месяц).

Для участия приветствуется вступительное мотивационное письмо. Желающие должны рассказать о своих любимых фильмах и режиссерах, описать цели участия в киношколе и ответить на вопросы: «Есть ли связь между кино и этикой? Если да, как бы вы ее описали?». Также просьба указать ФИО и возраст.

Мотивационные письма принимаются с 27 января до 7 февраля на электронную почту музея: ryazanovmuseumPR@yandex.ru

Олег Горяинов выберет авторов двух самых интересных и содержательных писем – они получат возможность бесплатного посещения киношколы «Больше, чем кино».

Для остальных стоимость одного занятия составит 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Также есть возможность приобрести абонементы: на 10 занятий – 3000 рублей (взрослый) и 2500 рублей (льготный); на 5 занятий – 1500 рублей (взрослый) и 1250 рублей (льготный).

Билеты можно приобрести в кассе музея и по ссылкам:

На первое занятие: https://vk.cc/cHSbbo

Абонемент на 5 занятий: https://vk.cc/cHSb2S

Абонемент на 10 занятий: https://vk.cc/cHSaRn