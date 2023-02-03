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В музыкальные школы Самарской области за год поступило более 200 новых инструментов 

3 февраля 2023 14:43
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Это 10 самарских школ, а также Детская школа искусств Кинель-Черкасского района и Школа искусств им. М.А. Балакирева в Тольятти.   

В 2022 году 12 образовательных учреждений губернии получили новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу. Это 10 самарских школ, а также Детская школа искусств Кинель-Черкасского района и Школа искусств им. М.А. Балакирева в Тольятти.   

Национальный проект «Культура», инициированный Президентом РФ  Владимиром Путиным, помогает повысить качество учебного процесса, позволяет юным талантам проявить себя и достичь результатов в творчестве.  Большое внимание развитию культуры, сохранению культурного наследия, оснащению учреждений культуры современным оборудованием уделяет Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров.

Среди счастливых участников национального проекта - тольяттинская школа искусств, куда поступило 43 музыкальных инструмента. В школе искусств имени Балакирева четыре образцовых художественных коллектива, в том числе два оркестра - духовой и народный. Все они ведут активную концертную и гастрольную деятельность. Теперь их звучание стало еще более профессиональным.

«Всё направлено на то, чтобы наша школа вместе с нашими учащимися и преподавателями имела лучшую базу, трамплин в будущее. Кроме музыкальных инструментов, к нам поступило специальное оборудование - 8 интерактивных досок и панелей, причем одна из них с отечественным процессором «Байкал». Досок и мела в нашей школе не осталось.

Отдельно стоит отметить, что интерактивные панели снабжены видеокамерами с программируемым наведением. Это позволяет преподавателю делать видеозаписи уроков и методических сообщений самостоятельно в комбинации разных планов съемки, а также проводить телемосты с коллегами из других школ России», - рассказала директор детской школы искусств им. М.А.Балакирева, член Союза российских писателей Ольга Нуждина.

Образцовые коллективы школы активно реализуют свои масштабные концертно-просветительские проекты, звучание оркестров становится еще более профессиональным и качественным, мотивация юных артистов оркестров повышается.

Ребята из фольклорного ансамбля «Поручейник» восхищают не только вокальными и артистическими способностями, но и начальными навыками игры на новых гуслях, что придает коллективу еще больше аутентичности и харизмы.

Концертмейстеры школы получили еще один цифровой рояль, который позволяет делать записи качественных минусовок для пополнения фонда «Цифровой концертмейстер», а также поддерживает опцию игры солиста с виртуальным симфоническим оркестром.

Библиотека школы значительно расширила комплектацию учебными пособиями, нотами, кроме того, появились интерактивные пособия.

В холле школы установлен большой экран, на который выводятся трансляции из концертного зала.

Сегодня школа искусств реализует масштабную проектную деятельность, в частности, организует премьерные исполнения произведений современных композиторов силами сводного оркестра Балакиревских школ России. Коллективы школы выступают на самых разных площадках. 

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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