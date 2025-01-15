В Музее "Заварка" пройдет лекция «Горький в Самаре»

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17 января (пятница) в 18.30 пройдет лекция «Горький в Самаре» (16+).

Ее прочитает филолог, старший научный сотрудник Самарского литературного музея Илья Приданцев.

В конце февраля 1895 года в Самару приехал Максим Горький. В нашем городе будущий автор «На дне» (12+), «Мать» (12+), «Мои университеты» (16+) и других произведений провел всего 15 месяцев, но многое успел. Алексей Пешков (настоящее имя писателя) встретил в Самаре свою любовь, написал сотни фельетонов для «Самарской газеты» и успел побыть ее редактором. На лекции посетители узнают, насколько объективным был Максим Горький в своих текстах и что означает его странный псевдоним – Иегудиил Хламида?

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHfSvc