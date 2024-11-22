137

23 ноября в 18:00 в Музее Модерна состоится открытие путешествующей выставки “Засушенному - верить” о памяти и стремлении к жизни, в которой с помощью театральной сценографии соединены архивные документы, листы гербария, научные исследования. Они дают возможность взглянуть на трудное прошлое для понимания нас сегодняшних. (12+)



В основе выставки — история находки ботаником Московского университета трав возле разрушенных бараков Соловецкого лагеря особого назначения, трав, занесенных вместе с людьми за сотни километров от привычных мест жизни. История, в которой листы гербария уточняют архивные документы и становятся символом памяти и способом почувствовать хрупкость жизни. Рядом — история зеленого пятна трав на месте женского отделения Норильлага; натуралиста, шпионившего за декабристами и Пушкиным; и проросшего на месте безымянных могил ячменя.



В выставке участвуют современные художники Андрей Кузькин и Иван Щукин.



В каждом новом городе выставка прирастает местными историями, и в Самаре это история подвала Музея Модерна в особняке Курлиных и расстрельная стена —- место памяти о людях, участниках событий 1917 – 1918 годов. Подвал последовательно был частью отдела контрразведки восставшего Чехословацкого корпуса, Губернской ЧК (чрезвычайной комиссии), частью Музея гигиены, мемориальным объектом Музея Революции, кухней детского сада No 46.



Научные сотрудники Музея Модерна исследовали фотографию из фондов музея им. Алабина: бумажный фотоотпечаток датирован на обороте и содержит имена людей, оставивших воспоминания о 1917 г.

Многие из них были сотрудниками Трубочного завода, на территории которого были собраны растения, ставшие гербарием.



Работа самарского художника Кирилла Гурова связана с историей, которая передается в виде легенды в их семье. Ставшие визитной карточкой художника природные материалы позволяют ему рассказать о личных переживаниях, попытках ухватить и удержать семейную память.



Программа открытия:

18:00 Приветственные слова, выступление Сергея Бережного (Самара) и дуэта «так и жизнь пройдёт» Антония Ятманова и Савелия Барановского (Санкт-Петербург). Прозвучит специально написанное к выставке произведение «Reverse perspective».

18:40 Посещение выставки и кураторская экскурсия Нади Пантюлиной.

Фото: минкульт СО