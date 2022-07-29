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1 августа в 13:00 в Музее имени Алабина откроется выставка «Церковные реформы Петра I».

Одна из самых сложных, противоречивых и интересных сторон деятельности Петра Великого представлена на выставке «Церковные реформы Петра I», которая откроется сразу в четырех музеях в трех регионах России.

Говоря о петровских преобразованиях, обычно вспоминают основание Санкт-Петербурга, создание российского флота, победу в Северной войне и бритье бород. А что нам известно об отношениях первого российского императора с православной церковью?

Выставка рассказывает о церковных реформах Петра I , которые изменили духовную и светскую жизнь россиян. С одной стороны — замена патриарха Святейшим Синодом с обер-прокурором во главе, закрытие монастырей, запрет на строительство деревянных часовен. С другой стороны — легализация старообрядческих общин, которая дала толчок, помимо прочего, мощному развитию промышленности, в том числе — на Урале.

Кресты, четки, иконы, складни, гравюры, картины, предметы одежды и обихода, рукописи, документы и легенды петровской поры, а также изображения архитектурных памятников — каждый предмет на выставке является живым свидетелем эпохи, имеет свою историю и в то же время является элементом общей картины церковных преобразований царя-реформатора.

1 августа выставка откроется одновременно в Кирилло-Белозерском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике и в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина.

16 сентября эстафету примет музей-заповедник «Кижи».

В рамках выставки в Музее имени Алабина 1 августа в 13.30 пройдет лекция «Деревянные храмы Петровской эпохи. Проблемы изучения и сохранения.» Лектор — Маргарита Васильевна Кистерная, к.т.н, зам директора музея-заповедника «Кижи», вице-президент Международного комитета по древесине ИКОМОС.

Встреча с таким уникальным специалистом будет интересна и тем, кто занимается деревом и связан с деревом. После лекции можно будет задать вопросы по интересующим вопросам сохранения именно деревянных предметов.

Выставка подготовлена музеем-заповедником «Кижи» и Кирилло-Белозерским музеем-заповедником в рамках участия в «Ассамблее петровских музеев России» и приурочена к 350-летию царя-реформатора, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Выставка продлится до 10 сентября.

Вход бесплатный, возрастные ограничения 0 +

Фото: минкульт СО