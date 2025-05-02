В музее Алабина состоялось открытие выставки «Тыл»

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Выставка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в музее Алабина представила уникальный взгляд на исторические события через призму жизни обычного подростка, вынужденного силой внешних обстоятельств рано повзрослеть, сменить учебное заведение на военное предприятие и встать на место мужчин, ушедших на фронт.



В церемонии открытия приняла участие министр культуры Самарской области Ирина Калягина:

«Выставка «Тыл» затрагивает историю нашего города и наших земляков, кто жил и трудился в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войне. Это уникальный проект, который позволяет глубже понять исторические события через личные истории тех, кто пережил эти трудные времена».



Очень важно, чтобы эту выставку посетили молодые люди.

Выставка не только напоминает о величии подвига наших героев, но и создает пространство для диалога и обмена чувствами между поколениями. Это возможность для всех нас задуматься о ценностях патриотизма, братства и любви к Родине, которые всегда будут актуальны.



Партнерами выставки выступили Самарская областная научная библиотека, Самарский архив социально-политической истории, Музей завода «Авиаагрегат», Музей завода «САЛЮТ», Музей истории предприятия АО «РКЦ «Прогресс», Самарский технический лицей, Музей Самарского трамвая и троллейбуса ТТУ.

Фото: минкульт СО