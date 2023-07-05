В музее Алабина откроется выставка «Тайны Да Винчи»

177

8 июля в 10:00 в музее Алабина пройдет открытие выставки «Тайны Да Винчи». Выставка посвящена Леонардо Да Винчи — легендарному человеку, вклад которого в наследие нашей цивилизации поистине неоценим.

Это кажется невероятным, но на рубеже XV—XVI века он описал многие современные нам механизмы.

И взрослым, и детям будет интересно увидеть, откуда в нашу жизнь пришли давно привычные теперь механизмы, а также узнать о человеке, благодаря которому человечество совершило гигантский шаг вперед. На выставке представлены: зеркальная комната, танк, пушка, водолазный костюм, парашют, художественный шедевр «Тайная Вечеря» в неожиданном исполнении и более 60-ти экспонатов в натуральную величину.

Выставка работает с 8 июля по 1 октября. Все желающие могут посетить выставку в рабочие часы музея без предварительной записи.

Стоимость билетов:

Входной взрослый — 350 руб.

Входной льготный (студенты, пенсионеры) — 300 руб.

Детский (школьники) — 250 руб.

Дети до 7 лет, ветераны ВОВ, инвалиды — бесплатно.

Адрес места проведения: ул. Ленинская, 142.

Фото: минкульт СО