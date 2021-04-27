В МТЛ-Арена состоялся гала-концерт областного фестиваля «Самарская студенческая весна – 2021»

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Во вторник, 27 апреля, в МТЛ-Арена состоялся гала-концерт областного фестиваля студенческого творчества Самарская студенческая весна – 2021. Самых творческих студентов вузов и ссузов поздравили Губернатор Дмитрий Азаров и председатель Общественной общероссийской организации «Российский Союз Молодежи» Павел Красноруцкий.

В 2021 году фестиваль посвящен 60-летию полета в космос Юрия Гагарина и проводится в рамках нацпроекта «Образование». На сцене этим вечером – тематические номера лучших участников фестиваля, ставших лауреатами на концертах своих образовательных учреждений, а также лауреаты гала-концерта фестиваля «Веснушка». Это представители 15 вузов и ссузов со всего региона.

«Я не видел такого давно. Я не говорю про студвесну, я говорю в целом о гала-концертах, фестивалях. Сегодня все было потрясающе талантливо, креативно, энергично, – отметил Дмитрий Азаров по итогам гала-концерта. – Я очень рад, что такие творческие ребята живут, учатся на Самарской земле».

Эмоции Дмитрия Азарова разделил и Павел Красноруцкий. Он отметил, что Самарская область смогла по-настоящему удивить:

«Я почувствовал единение зала и сцены, а это говорит о том, что фестиваль Самарская студвесна состоялся. Спасибо вам за это!».

Впервые в этом году в рамках фестиваля прошла Школа студенческой весны, во время которой были проведены выездные мастер-классы для творческих коллективов высших и средних образовательных учреждений. Еще одно нововведение – направление «Журналистика», которое в этом году добавилось к «Театральному», «Музыкальному», «Танцевальному», «Оригинальный жанр» и «Видео» направлениям.

Победители фестиваля будут представлять Самарскую область на Российской студенческой весне, которая пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая.

«Мы будем переживать за нашу команду на Всероссийской студвесне, будем надеяться, что ребята станут победителями, лауреатами», – подчеркнул Глава региона.

Кроме того, наш регион будет отстаивать право в 2022 году провести на Самарской земле тридцатый, юбилей всероссийский фестиваль.

Напомним, что родоначальником всероссийского фестиваля является именно Самарская область: в нашей губернии Студенческая весна проводится с 1952 года. В 1992 году молодежь нашего региона предложила проводить фестиваль по всей стране, инициатива была поддержана Российским Союзом Молодежи.

В 2020 году, в День Молодежи, самарские студенты предложили Губернатору Дмитрию Азарову провести фестиваль в 2022 году на территории Самарской губернии. Глава региона поддержал инициативу студентов, поручив министерству образования и науки подготовить соответствующую заявку в оргкомитет конкурса. Сейчас заявка находится на рассмотрении.

«Шансы у Самарской области встретить тридцатый, юбилейный фестиваль очень большие. Результаты мы узнаем на гала-концерте в Нижнем Новгороде 19 мая, поэтому всех призываю внимательно следить за онлайн-трансляцией», – акцентировал внимание председатель Российского Союза молодежи.