В Минкультуры рассказали о больших кассовых сборах российских фильмов

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Кассовые сборы российских фильмов за июнь-июль стали максимальными за последние три года.

"Кассовые сборы июня-июля 2024 года стали максимальными за последние три года", – рассказали ТАСС в пресс-службе Минкультуры России.

За два летних месяца объем рынка российского кинопроката в денежном выражении составил 5,4 миллиарда рублей. Кинотеатры страны посетили 16,3 миллиона зрителей.

В ведомстве пояснили, что по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет показатели сборов за июнь-июль возросли на 1,5 миллиарда рублей по отношению к прошлому году, на 3 миллиарда рублей по отношению к 2022-му и на 0,7 миллиарда рублей по отношению к 2021-му.