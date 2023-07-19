Я нашел ошибку
Главные новости:
В участке, функционирующем как исправительный центр №2 УФСИН СО, активно ведется работа в данном направлении.
С осужденными к принудительным работам проведены занятия по профилактике наркомании и алкоголизма
Смотрите фильмы в сквере Эльдара Рязанова бесплатно.
Самарцев приглашают на кинопоказы в сквере Эльдара Рязанова
 На площадке Чудо-мастерской в ТК «ГУДОК». .
Исторический парк Самары приглашает  на творческие мастер-классы 
Почти километровый участок самарской улицы Третий проезд обретает новый облик.
На Третьем проезде в Самаре укладывают новое дорожное полотно
Подрядчики обещают закончить работы до 1 сентября.
В Самарской области ремонтируют трассу "Самара - Бугуруслан"
В программе концерта прозвучат жемчужины творчества композиторов эпохи барокко Италии, Франции, Англии и Германии.
В лютеранской Церкви Святого Георга в Самаре состоится Органный концерт: «МНОГОЛИКОЕ БАРОККО»
Руководство организации уведомили о необходимости оплатить долги в 10-тидневный срок, иначе арестованное имущество выставят на торги.
В Самаре у организации-должника за неуплату налогов арестовали спецтехнику
Проект "Комфорт" реализуется благодаря Губернаторскому проекту "СОдействие" и активным жителям. 
В Октябрьском районе Самары по улице Осипенко обустраивают парковочные площадки на 40 машиномест
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.69
0.27
EUR 102.03
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В лютеранской Церкви Святого Георга в Самаре состоится Органный концерт: «МНОГОЛИКОЕ БАРОККО»

19 июля 2023 16:17
115
В программе концерта прозвучат жемчужины творчества композиторов эпохи барокко Италии, Франции, Англии и Германии.

27 июля в 18.30 в Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов член правления Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, ведущий мастер сцены ГБУК «Петербург-концерт», солистка музыкального театра им. Шаляпина, приглашенная солистка Мариинского театра, Губернаторского симфонического оркестра, оркестра «Северная Венеция» Ольга КОТЛЯРОВА (орган, Санкт-Петербург)

Творчество Иоганна Себастьяна Баха по праву считается вершиной развития стиля барокко в музыке. Однако творчество его современников заслуживает не меньше внимания. Стоит отметить, что на рубеже 17-18 веков клавирная музыка разных стран имела свои индивидуальные черты и особенности. Существование итальянской, французской, английской, южнонемецкой, северонемецкой и др. школ было обусловлено развитием композиторско-исполнительского творчества прежде всего в рамках национальных традиций и культур.

В программе концерта прозвучат жемчужины творчества композиторов эпохи барокко Италии, Франции, Англии и Германии. Венчает концерт грандиозное сочинение И.С.Баха «Пассакалия и фуга».

Ведет концерт искусствовед Анна Карпова.

Информация и бронирование билетов по телефонам:

(846) 332 15 66,

8 905 301 00 92,

8 960 833 35 34

Адрес: ул. Куйбышева, 115-117

6+

Вход: 400 руб. и  250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам), сообщает пресс-служба ЕЛЦ Св. Георга г. Самары.

 

Фото:   пресс-служба ЕЛЦ Св. Георга г. Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники
19 июля 2023  12:10
Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники
211
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
18 июля 2023  10:56
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
393
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
18 июля 2023  10:07
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
455
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
16 июля 2023  11:18
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
695
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
1891
Весь список