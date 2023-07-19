В лютеранской Церкви Святого Георга в Самаре состоится Органный концерт: «МНОГОЛИКОЕ БАРОККО»

115

27 июля в 18.30 в Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов член правления Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, ведущий мастер сцены ГБУК «Петербург-концерт», солистка музыкального театра им. Шаляпина, приглашенная солистка Мариинского театра, Губернаторского симфонического оркестра, оркестра «Северная Венеция» Ольга КОТЛЯРОВА (орган, Санкт-Петербург)

Творчество Иоганна Себастьяна Баха по праву считается вершиной развития стиля барокко в музыке. Однако творчество его современников заслуживает не меньше внимания. Стоит отметить, что на рубеже 17-18 веков клавирная музыка разных стран имела свои индивидуальные черты и особенности. Существование итальянской, французской, английской, южнонемецкой, северонемецкой и др. школ было обусловлено развитием композиторско-исполнительского творчества прежде всего в рамках национальных традиций и культур.

В программе концерта прозвучат жемчужины творчества композиторов эпохи барокко Италии, Франции, Англии и Германии. Венчает концерт грандиозное сочинение И.С.Баха «Пассакалия и фуга».

Ведет концерт искусствовед Анна Карпова.

Информация и бронирование билетов по телефонам:

(846) 332 15 66,

8 905 301 00 92,

8 960 833 35 34

Адрес: ул. Куйбышева, 115-117

6+

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам), сообщает пресс-служба ЕЛЦ Св. Георга г. Самары.

Фото: пресс-служба ЕЛЦ Св. Георга г. Самары