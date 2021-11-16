В кинотеатре «Вертикаль» откроется выставка «Комедийное обаяние Эмиля Брагинского: к 100-летию со дня рождения»

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19 ноября в 18:30 в кинотеатре «Вертикаль» открывается стендовая выставка музея Эльдара Рязанова, посвященная 100-летию со дня рождения драматурга, сценариста, Заслуженного деятеля искусств РСФСР Эммануэля (Эмиля) Вениаминовича Брагинского. В 19:00 состоится показ культового фильма «Берегись автомобиля» (реж. Э. Рязанов; сценарий – Э. Рязанов и Э. Брагинский).

Эмиль Брагинский прежде всего известен литературным сотрудничеством с режиссёром Эльдаром Рязановым.Комедийные повести дуэта неизменно смешили читателей, пьесы гремели в отечественных и зарубежных театрах, а фильмы по их сценариям мы пересматриваем и сегодня. Вместе они написали сценарии к 10 кинофильмам, среди них «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы», «Служебный роман» и «Вокзал для двоих».

Но творчество Эмиля Брагинского намного шире тандема с Эльдаром Рязановым. Часто его самостоятельные произведения несправедливо остаются в тени.Брагинский – неповторимый автор. Его наивные и трогательные лирические комедии всегда смешат с глубокой любовью к человеку, к его силе духа и маленьким слабостям.

Информацию из стендов значительно дополнит онлайн-выставка на сайте музея, где можно будет увидеть экспонаты, характеризующие творчество Эмиля Брагинского. Среди них печатная машинка, на которой работали Брагинский и Рязанов, а также сценарии, книги и фотографии.

В 19:00, после открытия выставки, пройдёт показ отреставрированной версиикультового фильма «Берегись автомобиля» (1966, реж. Э. Рязанов). Эта удивительная история вполне может считаться фантастической. Скромный и застенчивый страховой агент, актер самодеятельного театра Юрий Деточкин (Иннокентий Смоктуновский) оказывается непримиримым борцом за справедливость. Правда, для правосудия, представляемого актером того же театра, а в миру - следователем Подберезовиковым (Олег Ефремов), этот Робин Гуд представляется опасным, хитроумным, изобретательным и неуловимым преступником...