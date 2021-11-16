В кинотеатре «Вертикаль» откроется выставка «Комедийное обаяние Эмиля Брагинского: к 100-летию со дня рождения»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная викторине для жителей губернии, вакцинированных от новой коронавирусной инфекции.
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Игра посвящена новым условиям работы с отходами I-II классов и выстраиванию комплексной системы рециклинга в России.
Студенты будут соревноваться в знании системы обращения с отходами в интеллектуальной игре «Zero-waste»
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Самаре вторая сотрудница пансионата для детей-инвалидов пойдет под суд за издевательство над воспитанником
Девочку в тяжелом состоянии доставил в районную больницу отец. Реанимационные мероприятия результата не дали, ребенок скончался.
В Красноармейском районе будут судить мать, отказавшуюся лечить свою дочь
Сейчас ветераны не теряют связи с родными коллективами.
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
В рамках форума рассматриваются вопросы развития всех основных видов транспорта.
Новые проекты и федеральная поддержка: Дмитрий Азаров участвует в международном форуме «Транспорт России»
В настоящее время ФНС России рассматривает заявления на получение субсидии только на нерабочие дни.
Узнать положена ли субсидия пострадавшему от COVID-19 бизнесу и заполнить заявление можно на сайте ФНС РФ
Торговый эквайринг позволяет проводить оплату товаров и услуг через POS-терминалы или онлайн-кассу.
В Поволжье более 66 тысяч предпринимателей пользуются эквайрингом от СберБанка
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.56
0.29
EUR 82.52
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В кинотеатре «Вертикаль» откроется выставка «Комедийное обаяние Эмиля Брагинского: к 100-летию со дня рождения»

16 ноября 2021 16:06
185
Состоится показ фильма «Берегись автомобиля».

19 ноября в 18:30 в кинотеатре «Вертикаль» открывается стендовая выставка музея Эльдара Рязанова, посвященная 100-летию со дня рождения драматурга, сценариста, Заслуженного деятеля искусств РСФСР Эммануэля (Эмиля) Вениаминовича Брагинского. В 19:00 состоится показ культового фильма «Берегись автомобиля» (реж. Э. Рязанов; сценарий – Э. Рязанов и Э. Брагинский).

Эмиль Брагинский прежде всего известен литературным сотрудничеством с режиссёром Эльдаром Рязановым.Комедийные повести дуэта неизменно смешили читателей, пьесы гремели в отечественных и зарубежных театрах, а фильмы по их сценариям мы пересматриваем и сегодня. Вместе они написали сценарии к 10 кинофильмам, среди них «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы», «Служебный роман» и «Вокзал для двоих».

Но творчество Эмиля Брагинского намного шире тандема с Эльдаром Рязановым. Часто его самостоятельные произведения несправедливо остаются в тени.Брагинский – неповторимый автор. Его наивные и трогательные лирические комедии всегда смешат с глубокой любовью к человеку, к его силе духа и маленьким слабостям. 

Информацию из стендов значительно дополнит онлайн-выставка на сайте музея, где можно будет увидеть экспонаты, характеризующие творчество Эмиля Брагинского. Среди них печатная машинка, на которой работали Брагинский и Рязанов, а также сценарии, книги и фотографии.

В 19:00, после открытия выставки, пройдёт показ отреставрированной версиикультового фильма «Берегись автомобиля» (1966, реж. Э. Рязанов). Эта удивительная история вполне может считаться фантастической. Скромный и застенчивый страховой агент, актер самодеятельного театра Юрий Деточкин (Иннокентий Смоктуновский) оказывается непримиримым борцом за справедливость. Правда, для правосудия, представляемого актером того же театра, а в миру - следователем Подберезовиковым (Олег Ефремов), этот Робин Гуд представляется опасным, хитроумным, изобретательным и неуловимым преступником...

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Количество заявок на оформление Карты жителя Самарской области превысило 6000
16 ноября 2021  13:43
Количество заявок на оформление Карты жителя Самарской области превысило 6 тысяч
258
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
16 ноября 2021  12:50
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
238
23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке
16 ноября 2021  12:29
23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке
289
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»
16 ноября 2021  11:50
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»
288
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
16 ноября 2021  11:12
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
262
Весь список