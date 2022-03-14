В кинотеатре «Художественный» состоялось открытие российско-итальянского кинофестиваля RIFF

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В кинотеатре «Художественный» состоялось открытие итальянского кинофестиваля страны – VIII российско-итальянского кинофестиваля RIFF.



На открытии фестиваля в Центре российской кинематографии собрались около престижного знакомства – тех, кто любит мировое кино, те, кому сегодня особенно важно поддерживать не только культурные коммуникации, но тепло и тепло – от сердца к сердцу – чувствам связи.



Открыл RIFF мастер-класс средиземноморской кухни от основателя Кулинарной школы при итальянском консульстве в Самаре Джангуидо Бреддо.



Сегодня RIFF — самый масштабный италоязычный кинофестиваль в России: он проходит более чем в 15 важнейших городах. В этом году самарские зрители увидят восемь картин: восемь премьер лучших работ итальянских кинематографистов, которые проходят в Центре Российской кинематографии. В фестивале вместе с лидерами бокс-офиса, победителями мировых кинофестивалей представлены картины зарубежных режиссеров и аниматоров; дебютируют молодые авторы.

Фото: департамент информационной политики СО