В Историческом парке Самары открылась выставка «ФотоГрани»

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«ФотоГрани» – это возможность открыть глаза на то, что вы раньше не замечали, или не имели возможность увидеть.



Сегодня в Историческом парке открылась новая выставка авторских работ участников Фотообъединения областного Союза журналистов «ФотоГрани».



Своим восприятием мира делятся члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России: Екатерина Афанасьева, Юрий Стрелец, Людмила Грибцова, Елена Демидова, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Павел Куприянов, Владимир Курилов, Андрей Ларионов, Владимир Привалов, Георгий Фролов, Елена Фомина, Владимир Рубинчик, Арсений Самогоров.



Разнообразие тем и жанров делает интересной выставку для широкой возрастной аудитории. Здесь и городская фотография, и архитектура, портреты, пейзажи, репортажная фотография, коллаж, фотоанималистика. Наряду с классической широко представлены концептуальные фотография, фотоарт. Зрителям также будет интересно познакомиться с набирающей сейчас популярность кинематографической фотографией.



Каждого автора отличают собственное видение действительности, понимание происходящего, свой стиль, свои приемы.



Экспозиция включает 120 работ.



В дни работы выставки будут проходить творческие встречи и мастер-классы:

4 февраля

с 14 до 18

– Творческие встречи с членами Фотообъединения.

– «Как снимать природу? Секреты макросъемки» – мастер-классы Наталии Шинкевич, Владимира Рубинчика и др.



18 февраля,

с 14 до 18

– Творческие встречи с членами Фотообъединения.

– «Стоп-кадр» или кинематографический стиль в фотографии. Приемы. Цвет. Символы. Вдохновение работами Андрея Тарковского, Ингмара Бергмана, Жана-Пьера Жёне, Стивена Спилберга и другими» – мастер-класс Елены Фоминой.

(В программе мастер-классов возможны изменения, следите за анонсами)

Посетить выставку можно со вторника по воскресенье с 11:00 - 19:00, понедельник - выходной.

Вход свободный, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары