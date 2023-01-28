Я нашел ошибку
Главные новости:
Руководитель регионального министерства спорта Лидия Рогожинская поздравила юбиляра.
70-летний юбилей отмечает член президиума областной федерации волейбола Евгений Дущенко
Разнообразие тем и жанров делает интересной выставку для широкой возрастной аудитории.
В Историческом парке Самары открылась выставка «ФотоГрани»
Контрольный матч.
«Крылья» обыграли «СКА-Хабаровск» – 3:0
Во время стрельбы нападающий был ранен.
СМИ: 13-летний подросток устроил стрельбу на месте раскопок «Город Давида» в Восточном Иерусалиме
Первый раз в истории на юниорском турнире Australian Open финал разыграли две россиянки.
Российская теннисистка победила в юниорском турнире Australian Open
"Рад оказаться в этой команде."
Новичок «Крыльев Советов» Николай Рассказов поделился эмоциями от перехода в нашу команду
В соревнованиях принимают участие около 600 поклонников лыжных гонок.
На территории спортивной школы «Чайка» проходит лыжный марафон «Сокольи горы»
В Самаре зимой могут запретить парковку во дворах
В Самаре зимой могут запретить парковку во дворах
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.34
0.21
EUR 75.41
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Историческом парке Самары открылась выставка «ФотоГрани»
В самарском историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани»
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Историческом парке Самары открылась выставка «ФотоГрани»

28 января 2023 17:18
145
Разнообразие тем и жанров делает интересной выставку для широкой возрастной аудитории.

«ФотоГрани» – это возможность открыть глаза на то, что вы раньше не замечали, или не имели возможность увидеть.

Сегодня в Историческом парке открылась новая выставка авторских работ участников Фотообъединения областного Союза журналистов «ФотоГрани».

Своим восприятием мира делятся члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России: Екатерина Афанасьева, Юрий Стрелец, Людмила Грибцова, Елена Демидова, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Павел Куприянов, Владимир Курилов, Андрей Ларионов, Владимир Привалов, Георгий Фролов, Елена Фомина, Владимир Рубинчик, Арсений Самогоров.

Разнообразие тем и жанров делает интересной выставку для широкой возрастной аудитории. Здесь и городская фотография, и архитектура, портреты, пейзажи, репортажная фотография, коллаж, фотоанималистика. Наряду с классической широко представлены концептуальные фотография, фотоарт. Зрителям также будет интересно познакомиться с набирающей сейчас популярность кинематографической фотографией.

Каждого автора отличают собственное видение действительности, понимание происходящего, свой стиль, свои приемы.

Экспозиция включает 120 работ.

В дни работы выставки будут проходить творческие встречи и мастер-классы:

4 февраля
с 14 до 18
– Творческие встречи с членами Фотообъединения.
– «Как снимать природу? Секреты макросъемки» – мастер-классы Наталии Шинкевич, Владимира Рубинчика и др.

18 февраля,
с 14 до 18
– Творческие встречи с членами Фотообъединения.
– «Стоп-кадр» или кинематографический стиль в фотографии. Приемы. Цвет. Символы. Вдохновение работами Андрея Тарковского, Ингмара Бергмана, Жана-Пьера Жёне, Стивена Спилберга и другими» – мастер-класс Елены Фоминой.
(В программе мастер-классов возможны изменения, следите за анонсами)

Посетить выставку можно со вторника по воскресенье с 11:00 - 19:00, понедельник - выходной.
Вход свободный, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

 

Фото:  пресс-служба Исторического парка Самары

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В самарском историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани»
27 января 2023, 12:26
В самарском историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани»
В дни работы выставки будут проходить творческие встречи и мастер-классы. Культура
592
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
16 января 2023, 13:32
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
Вход на концерт свободный. Культура
1643
13 января в САТОБ имени Д. Д. Шостаковича состоялась церемония подведения итогов XV областной акции "Народное признание".
13 января 2023, 21:46
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
13 января в САТОБ имени Д. Д. Шостаковича состоялась церемония подведения итогов XV областной акции "Народное признание". Общество
2213
В центре внимания
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
27 января 2023  11:56
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
1990
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
26 января 2023  13:04
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
530
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
758
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
25 января 2023  09:18
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
631
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
24 января 2023  09:52
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году
739
Весь список