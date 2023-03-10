В Историческом парке Самары открылась новая выставка «Памяти святых новомучеников и исповедников Церкви Русской»

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В 2022 году исполнилось 100 лет со времени событий, которые на многие десятилетия определили характер взаимоотношений государственной власти в СССР с Русской Православной Церковью – эти процессы принято называть «кампанией по изъятию церковных ценностей 1922 года».



Сегодня в Историческом парке открылась новая выставка «Памяти святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. К 100-летию начала богоборческих гонений в России».



С вступительным словом выступил настоятель Самарского Кирилло-Мариинского семинарского храма, ректор Самарской духовной семинарии Кокарев Максим Сергеевич.

О значении выставки рассказал председатель Межъепархиальной коллегии по канонизации святых Ярославской митрополии иерей Иннокентий Кулаков.



Передвижная выставка знакомит посетителей с событиями и именами новых мучеников и исповедников, совершивших свой подвиг Веры в 1920-е годы в Верхне-Волжских пределах России (Ярославская область).

Выставочный проект подготовлен Рыбинской епархией Русской Православной Церкви (Московского Патриархата).



Выставочные стенды отражают как общероссийские исторические факты, связанные с «изъятием церковных ценностей», так и материалы из местных ярославских и рыбинских архивов по этой теме: фрагменты газетных публикаций, выдержки из архивных папок, фотографии и плакаты послереволюционной эпохи, исследования жизни святых новомучеников.



Выставку можно посетить с 10 марта по 16 апреля 2023 года. Вход свободный.



Также в период с 10 по 26 марта в Историческом парке «Россия – Моя история» возобновит работу мультимедийная выставка «100-летию подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь», прошедшая в 10 регионах страны.



Экспозиция размещается в четырех залах, где с помощью новейшего мультимедийного оборудования наглядно рассказывается о хронологии событий, светских и церковных деятелях, статистических и агитационных документах, наглядно иллюстрирующих эпоху царящего безбожия, а также представлены свидетельства современников, очевидцев.



Стоимость посещения: взрослый билет – 200 р., детский (16-18 лет), студенческий, пенсионный – 100 р., детский (до 16 лет) – бесплатно.

Возможно экскурсионное обслуживание, необходима предварительная запись.



Возрастное ограничение по посещению: 12+, сообщает пресс-служба Исторического парка.

Фото: пресс-служба Исторического парка