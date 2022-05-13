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В губернии впервые состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»: каждый может получить бесплатный билет 
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В губернии впервые состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»: каждый может получить бесплатный билет 

13 мая 2022 17:32
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В рамках проекта на сцену стадиона «Солидарность Самара Арена» выйдут победители всероссийского творческого конкурса, а также хедлайнеры.

11 и 12 июня 2022 года в Самарской области впервые состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ» – мероприятие абсолютно нового формата, которое станет музыкальным событием всероссийского масштаба! Главная миссия фестиваля – поиск, мотивация и продвижение молодых исполнителей по всей России.

В рамках проекта на сцену стадиона «Солидарность Самара Арена» выйдут победители всероссийского творческого конкурса, а также хедлайнеры: Вячеслав Бутусов, The Hatters, Slava Marlow, IOWA, Олег Митяев, Сергей Бобунец, ARTEMIEV и группа VLNY.  

Вход на мероприятие бесплатный. Необходимо заранее оформить билет на сайте фестиваля или сайте билетного оператора KASSIR.RU (smr.kassir.ru), а также в городских кассах KASSIR.RU.

В целях безопасности и для комфорта зрителей, количество бесплатных билетов строго ограничено, поэтому тем, кто точно планирует посещение фестиваля, стоит получить их уже сейчас. В настоящее время уже четверть билетов нашла своих обладателей, и эта цифра продолжает расти.

Фестиваль «САМ.ФЕСТ» выбрал местом своего проведения стадион «Солидарность Самара Арена» не случайно. Уникальная современная площадка позволит обеспечить максимальный уровень безопасности для массового мероприятия, а развитая инфраструктура прилегающей территории и удобная логистика сделают отдых посетителей очень комфортным. Расположение стадиона в живописном природном месте, окруженном лесными массивами; вместительная современная парковка; закрытые навесом трибуны стадиона, способные защитить зрителей от осадков в случае непогоды; нахождение площадки в непосредственной близости к основным магистралям и общественному транспорту – в дни фестиваля из разных частей города до стадиона будут курсировать автобусы, трамваи, маршрутки и бесплатные шаттлы. Кроме того, в дни проведения фестиваля на территории «САМ.ФЕСТа» будут работать детские спортивные площадки, фудкорт, ярмарочные и развлекательные зоны.

Для гостей региона, которые впервые приедут в Самарскую область, будет интересно посмотреть на сам стадион «Солидарность Самара Арена», построенный специально к Чемпионату Мира 2018 года. Футуристические металлоконструкции, использованные в дизайне арены, делают отсылку к темам космоса и авиационных технологий. Визуальное решение и месторасположение стадиона в наиболее высокой точке города делает его самым заметным спортивным объектом в Самаре и одним из самых необычных и уже узнаваемых в России.

«САМ.ФЕСТ» реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив и проходит при поддержке Правительства Самарской области. Организатором мероприятия выступает одно из крупнейших концертных агентств в России – компания NCA, за плечами у которой масштабные проекты в Петербурге, Москве, Самаре, Казани, Кемерово, Хабаровске, Владивостоке и других городах России. Именно компания NCA в течение многих лет проводила легендарный фестиваль «Рок над Волгой», ставший визитной карточкой региона.

«У нас очень трепетное отношение к Самаре, поэтому я уверена, что фестиваль «САМ.ФЕСТ» станет особенным, – говорит автор идеи и руководитель проекта Ева Самсонова (NCA). – Фестиваль призван стать новой перспективной платформой для объединения и культурного обмена музыкантов со всей России. Мы верим в то, что жители Самарской области, которая славится своим культурным музыкальным наследием, полюбят этот фестиваль, а тысячи гостей со всей России увезут с собой самые яркие и незабываемые эмоции о новой традиции, зародившейся в 2022 году на самарской земле!»

 

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