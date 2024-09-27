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В Год семьи и накануне Дня пожилого человека в Самаре состоится театральный фестиваль «Обычные истории»



Премьеры спектаклей, поставленных по реальным историям жителей Самарской области о ценностях возраста и связи поколений, состоятся 30 сентября в помещении театра «Самарская площадь» (ул. Садовая д. 231).



Участники фестиваля - победители уникального театрального проекта, который продолжается почти целый год.



Суть проекта следующая: на сайте обычныеистории.рф публиковались истории простых людей, а небольшие театральные коллективы выбирали из них те, которые им захотелось инсценировать.



Три театральных коллектива - победителя получили поддержку на постановку спектаклей. 30 сентября зрители смогут увидеть истории, воплощенные в спектаклях. Это народный театр «Муравейник» из с. Приволжье; Молодежная студия «Полукруг» при театре «Дилижанс» , г. Тольятти; театр «Город», г. Самара.



Проект осуществлён благотворительным фондом «Хорошие истории» при поддержке Минэкономразвития Самарской области.



Фото: пресс-служба театра "Самарская площадь"