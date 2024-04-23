В галерее «Новое пространство» СОУНБ представят картины Виктора «ВАН» Норкина

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26 апреля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) состоится открытие экспозиции живописи Виктора Норкина (также известного под псевдонимом ВАН) – пензенского живописца, члена Творческого союза художников России, регулярного участника коллективных и персональных выставок в нашей стране и за рубежом.

Экспозиция с провокационным названием «Всё небо на мне» получила своё имя с полным на то правом: в этом году мастер живописи отмечает свой 60-летний юбилей. Долгие десятилетия своей жизни Виктор Норкин посвятил служению искусству, став одним из атлантов, что на своих плечах держат небесную твердь – источник вдохновения и света в этом мире.

Художника, который работает в направлении романтического символизма, называют создателем собственного фантастического мира, а его творения, в которых можно найти самые причудливые и сказочные сюжеты, отличаются большим вниманием к деталям. Творчество Виктора Норкина характеризуется сочетанием академических традиций и одновременно приверженностью формам примитивизма. «Я писатель изображения, бесконечной повести, поскольку нет отдельных картин – все они объединены общей идеей и одним героем», – так говорит о себе сам живописец, называя свои произведения «дневниковыми записями», в которых отражены его мечты, мысли и события жизни.

Выставка «Всё небо на мне» будет доступна взорам жителей Самары до 26 мая 2024 года. Напомним, что это не первый показ картин мастера в областной библиотеке: два года назад, в апреле 2022 года, здесь, в галерее «Новое пространство», прошла экспозиция живописи и графики «Последний взлетающий зимородок». В этот раз самарцы смогут увидеть другие работы Виктора Норкина, а «Новое пространство», по традиции, в день открытия выставки подготовит для посетителей особую культурную программу, подробности которой станут известны совсем скоро. Подписывайтесь на соцсети СОУНБ (VK [ https://vk.com/sounb63 ], Telegram [ https :// t.me / obl_bibl ]) и галереи «Новое пространство» (VK [ https://vk.com/novoye_prostranstvo ], Telegram [ https :// t.me / newspacegallery ]) и следите за обновлениями!

26 апреля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!

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