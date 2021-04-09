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В фестивале-конкурсе им. Савелия Орлова в Самаре примут участие студенты из Китая

9 апреля 2021 12:37
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В фестивале-конкурсе им. Савелия Орлова в Самаре примут участие студенты из Китая

С 12 по 16 апреля в СГИК пройдет VIII Международный фестиваль-конкурс им. Савелия Орлова. Ежегодно в мероприятии принимают участие одаренные дети и молодые композиторы из России и стран зарубежья. В этом году организаторы получили более 300 заявок.
Лучших исполнителей выберут по восьми номинациям: дирижирование академическим хором, фортепиано, фортепианный ансамбль, народные инструменты, академические хоры и хоровые ансамбли, камерный ансамбль и искусство концертмейстера, композиция, оркестр.


Также в рамках фестиваля-конкурса 13 апреля в МКТК «Дирижабль» состоится международная научно-практическая конференция «Профессиональное музыкальное искусство в контексте мировой культуры», организованная кафедрой теории  и истории музыки СГИК. В ней примут участие ведущие самарские и российские теоретики музыки, а также студенты РГПУ им. А.И. Герцена из Китая.
В связи с эпидемиологической обстановкой основная конкурсная часть пройдет в формате онлайн.
Напомним, что фестиваль-конкурс им. Савелия Орлова проходит с 2012 года и призван сохранить музыкальное наследие России и сформировать единое культурное пространство. Савелий Орлов (1879 - 1953) – выдающийся музыкант, пианист, дирижер, композитор, музыкальный просветитель и общественный деятель, внес значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства. С 1945 по 1953 годы руководил Куйбышевским отделением Союза композиторов. Работал директором Куйбышевского музыкального училища.

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