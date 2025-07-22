В этом году за счет средств нацпроекта «Семья» оснастили Краеведческий музей в Сызрани

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Приобретено оборудование для создания электронных копий печатных источников, фотографий, книжных памятников и экспонирования музейных предметов.

Музейный фонд формируется с 1923 года и составляет 41936 единиц основного и 16871 единиц научно-вспомогательного фонда.

Главная инвентарная книга (ГИК), состоящая из 30 томов, — основной учётный документ, в котором содержатся сведения обо всех предметах, поступающих в фонд музея.

Ежедневно сотрудники сектора фондовой работы используют эти книги в своей работе. Учитывая это и тот факт, что история музея насчитывает более 100 лет, ряд книг находятся в ветхом состоянии. Приобретение планетарного сканера позволяет оцифровать ГИК, тем самым обеспечив её сохранность. Новый приобретенный сканер способен в потоковом режиме сканировать сшитые и расшитые документы в любом физическом состоянии, с неполным раскрытием, замятиями и другими особенностями появилась возможность создавать электронные копии редких экземпляров документов, фотографий, книжных памятников для использования их в экспозиционно-выставочной, научно-исследовательской деятельности.

Публикация музейных коллекций — одна из основных задач музея, решается она, в том числе, путём создания экспозиций и выставок. Ежегодно в учреждении организуется более 40 выставок и представляется 4600 предметов музейного фонда.

При формировании экспозиций используются различные виды выставочного оборудования. Приобретённые световые подиумы — современный тип оборудования. Их использование повышает привлекательность экспонируемого объекта. Кроме того, световые подиумы со всеми свойственными им качествами и преимуществами выгодно дополняют имеющуюся систему освещения в экспозиционных залах.

«Участие в национальном проекте „Семейные ценности и инфраструктура культуры“ даёт возможность учреждению развиваться, обеспечить сохранность и публикацию в экспозициях и на выставках музейных предметов в соответствии с Едиными правилами организации комплектования, учёта, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, расширить возможности для организации научно-исследовательской деятельности, повысить качество предоставляемых услуг и увеличить число посетителей музея», — говорит директор музея Марина Валентиновна. Питьёва.

В 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», нацпроекта «Семья» и региональной программы «Развитие культуры и Самарской области» продолжена работа по техническому оснащению музеев. В этом году современное оборудование получат Самарский художественный музей, музей Алабина, Музей Рязанова, Краеведческий музей в Сызрани, Тольяттинский краеведческий музей, Историко-краеведческий музей Волжского района.

Приобретение современного технического оснащения для музеев является важным шагом в развитии культуры и сохранении духовных ценностей региона, а также популяризации культурного достояния среди молодого поколения, что соответствует целям национального проекта.

Фото: минкульт СО