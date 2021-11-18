В Екатеринбурге дети устроили концерт для памятников

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День основания Екатеринбурга, 18 ноября, начался с необычного концерта. Этим утром ученики школ искусств устроили флешмоб – исполнили творческие номера в символических местах нашего города. «Зрителями» необычной концертной программы стали памятники – главные символы Екатеринбурга, его достопримечательности и «вечные горожане». Так талантливые дети поздравили город с историческим днем рождения в символический для них год: в декабре 2021 года система художественного образования Екатеринбурга отметит свой 90-летний юбилей.

«Концерт № 2» Фридриха Зейца прозвучал для основателей Екатеринбурга – памятника Василию Татищеву и Вильгельму де Генину в исполнении 9-летнего скрипача Тимура Ишниязова, ученика детской музыкальной школы № 3 имени Д. Шостаковича.

Евгений Смоленцев из детской музыкальной школы № 2 имени М. Глинки сыграл на баяне русскую народную композицию «Ах ты степь широкая» специально для памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса на привокзальной площади.

«Горожане» в сквере на углу проспекта Ленина и улицы Мичурина прервали свой «разговор», чтобы послушать сюиту № 1 для виолончели соло, которую исполнил на саксофоне Северин Киприянов, ученик детской музыкальной школы имени М. Фролова. Именно с этой школы началась история детского художественного образования на Урале, она начала работу самой первой – в декабре 1931 года.

Для покровителей семьи, любви и верности Петра и Февронии – главных героев скульптурной композиции в сквере у Храма-на-Крови исполнили свадебную величальную песню Уральского региона «Кто у нас хороший». Песня прозвучала в исполнении солисток фольклорного ансамбля «Звонцы» из гимназии «Арт-Этюд».

А неподалеку от них, в Литературном квартале Вероника Карасева из екатеринбургской детской театральной школы читала отрывок из произведения «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Главным «адресатом» литературного перфоманса стал памятник самому автору, Александру Сергеевичу Пушкину.

Время для необычного концерта было выбрано перед самым началом рабочего дня. Поэтому его случайными слушателями стали горожане, которые в будничный день как обычно спешили на работу и по своим делам. Неожиданная встреча с искусством стала для них приятным сюрпризом. Таким образом ученики детских творческих школ города напомнили всем об удивительном свойстве искусства – делать жизнь лучше даже в холодный ноябрьский день, сообщают Новости культуры Екатеринбурга.

В Екатеринбурге на сегодняшний день работает 37 художественных школ и школ искусств, в которых учатся 17 тысяч детей. 14 декабря 2021 года система детского художественного образования в нашем городе отметит 90 лет со дня основания.