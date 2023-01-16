В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов

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18 января в Доме офицеров Самарского гарнизона пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню образования военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации.



В 15.30 состоится торжественное открытие памятной доски Семену Чернецкому - выдающемуся советскому военному дирижёру, генерал-майору, дирижеру сводного военного оркестра на легендарном параде 7 ноября 1941 года в Куйбышеве и параде победителей 24 июня 1945 года в Москве.



В 16.00 состоится праздничный концерт большого сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов с участием лучших музыкантов и солистов Самарской государственной филармонии, Концертного духового оркестра, студентов музыкального училища и Самарского государственного института культуры. Вход на концерт свободный.

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