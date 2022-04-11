В Доме-музее В.И.Ленина открылась выставка «По Чукоккале стране»

Как Чуковский писал свои шедевры расскажут в Доме-музее В.И.Ленина на выставке «По Чукоккале стране», посвященной 140-летию со дня рождения писателя.
Существует ли реальная Муха Цокотуха, для кого писал свои сказки Чуковский и что его вдохновляло?
Чуковский был не только детским писателем, но и блестящим лингвистом, литературным критиком, великолепным переводчиком.
Посетителей выставки ждет большое количество интерактивных заданий. Чтобы их выполнить, необходимо знать содержание сказок Корнея Ивановича Чуковского.
Адрес — Ленинская улица, 131, Самара
Выставка открыта с 11 апреля и продлится до 10 августа
Возрастные ограничения 0+
Цена билета от 75 рублей, сообщает пресс-служба минкульта СО.
Фото: минкульт СО