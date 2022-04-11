В Доме-музее В.И.Ленина открылась выставка «По Чукоккале стране»

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Как Чуковский писал свои шедевры расскажут в Доме-музее В.И.Ленина на выставке «По Чукоккале стране», посвященной 140-летию со дня рождения писателя.

Существует ли реальная Муха Цокотуха, для кого писал свои сказки Чуковский и что его вдохновляло?

Чуковский был не только детским писателем, но и блестящим лингвистом, литературным критиком, великолепным переводчиком.

Посетителей выставки ждет большое количество интерактивных заданий. Чтобы их выполнить, необходимо знать содержание сказок Корнея Ивановича Чуковского.

Адрес — Ленинская улица, 131, Самара

Выставка открыта с 11 апреля и продлится до 10 августа

Возрастные ограничения 0+

Цена билета от 75 рублей, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО