В Доме архитектора открывается «не просто выставка» художников уличной волны

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Сегодня, 25 апреля в 19.00 в Доме архитектора состоится открытие выставки художников уличной волны. All city population - не просто выставка, а исследование способов взаимодействия с городской средой через художественные практики уличного искусства.

В своих работах художники сформировали портреты городского жителя и осмыслили градостроительный контекст в образах населения — «кто этот человек в прошлом, настоящем и будущем?». Урбанистика, граффити, интеграция в городскую среду и попытка заглянуть в будущее через городскую проблематику и «боли» современного мегаполиса.

Выставка собрала самых ярких представителей жанра: Арт Абстрактов, Ваня БВ, Екатерина Оленина, Кирилл Зырянов, Клаус, Миша Качикаракис, Святослав Spater, Nastyorn, NGC_1797, Андрей Чжнс, Сергей Base Цвелик, Куличик, Фрол Веселый.

Организатором проекта выступают студия BLNC, Самарская региональная организация Архитекторов России и Aksometry Lab.

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Выставка продлится до 5 мая включительно.

Время посещения: с 16:00 до 20:00

Адрес: Дом архитектора, ул.Вилоновская, д.10