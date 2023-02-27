В домах культуры Самары отметили Масленицу

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26 февраля во всех домах культуры Самары прошли праздничные программы, посвященные Масленице.

Культурные центры подготовили для посетителей интересные интерактивные программы, мастер-классы по живописи и декоративно-прикладному творчеству, концерты, веселые задания, шуточные конкурсы. Здесь были и традиционное перетягивание каната, и «блинная» эстафета, и фольклорные игры со скоморохами, и задушевные народные песни. Юные гости и их родители задорно проводили Зиму и встретили красавицу Весну.



Залы и фойе каждого дома культуры были украшены работами участников конкурса «Самарская Маслёна». Красочные куклы-«Маслёны» в ярких нарядах встречали гостей праздника. Посетители с интересом разглядывали работы, фотографировались с понравившимися куклами, а авторы лучших «Маслен» по решению жюри были награждены памятными дипломами.



Красочные и познавательные мероприятия позволили каждому участнику Масленицы окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом.