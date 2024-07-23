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В Детскую школу искусств №1 п.Черновский поступили новые музыкальные инструменты, световое, музыкальное оборудование и учебная литература.



В рамках национального проекта «Культура» в этом году школа получила домры, балалайки, гитары, балалайка-контрабас, баян. С помощью современного мультимедийного оборудования ученики будут изучать теоретические основы. В классах разместятся интерактивная доска, проектор, настенный экран. Новая музыкальная аппаратура позволит более качественно озвучивать все концертные и праздничные мероприятия школы искусств. Кроме того, в школу поступили десятки обучающих книг и художественных пособий.



«Больше всего я ждала звуковое оборудование: стойки, новый микшер, акустическую систему, микрофоны. Несмотря на то, что аппаратура поступила уже под конец учебного года, мы успели опробовать её и провести театрализованный игровой концерт, посвященный празднику детства на пришкольной территории. Это совершенно другой звук! Как же радостно, что теперь у нас ничего не фонит, не шипит, не скрипит. Новая звуковая аппаратура была очень необходима нам, ведь это другая эффективность, надёжность и звучание высокого класса», – делится своими впечатлениями преподаватель и звукорежиссер всех мероприятий в ДШИ Юсупова Екатерина Валерьевна.



В этом году в Самарской области будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 12 учреждений дополнительного образования. До конца года в детские школы искусств поступит более 150 музыкальных инструментов (рояли и пианино, баяны и аккордеоны, домры и балалайки, кларнеты и саксофоны и так далее).



Новые инструменты имеют высокое качество и соответствуют всем необходимым характеристикам профессионального уровня.

«Особенная гордость школы – непревзойденный по качеству баян «Scandalli», покупка которого стала возможной благодаря реализации национального проекта. Юные баянисты в мае на открытых уроках уже продемонстрировали игру на нем», – рассказывают преподаватели музыкального отделения.



Оборудование и учебные материалы станут хорошей базой для обучения юных талантов, помогут реализации на высоком уровне предпрофессиональных программ в области искусств.

Фото: Минкульт региона