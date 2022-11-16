В детской музыкальной школе имени Дмитрия Шостаковича пройдёт II открытый региональный фестиваль-конкурс «Самарские духовые сезоны – 2022»

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Фестиваль-конкурс проведут с 18 по 25 ноября.

Мероприятие посвятили 90-летию школы. Фестиваль пройдёт в четырех возрастных группах (возраст участников от 9 до 18 лет) в форме заочных прослушиваний видеозаписей. Специальные дипломы будут присуждаться за лучшее исполнение сочинения Дмитрия Шостаковича и произведения военной тематики.

Во время фестиваля пройдут мастер-классы Заслуженного артиста России, заведующего отделением оркестровых духовых и ударных инструментов Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского С.А. Катенина.