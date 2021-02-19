В День защитника Отечества в Самаре выступят ТенорА XXI века

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23 февраля на сцене Самарского академического театра оперы и балета выступит арт-проект «ТенорА XXI века» с программой к 85-летию народного артиста России Александра Сибирцева «Посвящение Мастеру». Для Самары это знаковое событие, ведь Александр Сибирцев многие годы был солистом и директором Самарского театра оперы и балета.

В программе концерта – любимые арии и сцены из русских и зарубежных опер.

В концерте примет участие сам юбиляр – народный артист России, лауреат государственной премии РФ им. М. Глинки, заслуженный деятель искусств Польши, профессор Александр Сибирцев, солист московского театра «Новая Опера им. Е. В. Колобова», солист театра Oper Leipzig Сергей Писарев, солист московского театра «Новая Опера им. Е. В. Колобова» Георгий Фараджев, солист московского театра «Новая Опера им. Е. В. Колобова», лауреат Премии Фонда Ирины Архиповой Александр Богданов, солист Большого театра России, солист московского театра «Новая Опера им. Е. В. Колобова» Станислав Мостовой, солистка московского театра «Новая Опера им. Е.В. Колобова» Анастасия Лепешинская, художественный руководитель арт-проекта «ТенорА XXI века», лауреат премии Фонда Ирины Архиповой Дмитрий Сибирцев. Специальный гость – Валерий Макаров.

Концерт пройдет в сопровождении оркестра Самарского театра оперы и балета. Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов.