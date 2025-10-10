В Бангкоке проходят масштабные гастроли самарского театра в рамках XXVII Международного фестиваля музыки и танца

153

7 и 9 октября Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представил первые спектакли в рамках 27-го Международного музыкального фестиваля музыки и танца в Бангкоке (Таиланд).

Напомним, что с 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Евгения Хохлова театр представит четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».

Особым событием гастролей станет благотворительный приём для нуждающихся Королевы Таиланда 12 октября, в рамках которого на сцене Thailand Cultural Center в качестве подарка гостям будет показан первый акт самарской постановки балета-феерии П.И. Чайковского «Щелкунчик».

Джаспал Сингх Уберой, Президент фестиваля: «За последние пять лет я видел множество выступлений самарского театра. «Тоска» и «Аида» – это прекрасные произведения. Я говорю людям в Москве, в Санкт-Петербурге и по всему миру, что мы нашли произведения высокого уровня. Сцена, декорации – это невозможно ни с чем сравнить».

Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: «Это большая честь и огромная радость представлять Россию и Самарской регион на таком престижном международном фестивале. Мы удостоились чести показать наши прекрасные оперы и балеты. Это здорово, что есть возможность продемонстрировать русскую культуру во всем её многообразии, показать то, что может самарский театр».

Евгений Томихин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Королевстве Таиланд: «Это всегда большой праздник не только для нас, кто здесь находится по долгу службы, но и для наших таиландских друзей. И в этом году cамарский театр, конечно же, бьет рекорды, потому что пять представлений на одной неделе. И многие мои таиландские знакомые просто счастливы, что вся неделя будет занята культурой, великолепными произведениями. Я поздравляю cамарский театр с таким замечательным началом гастролей».

Фото предоставлены организаторами фестиваля