У Земфиры пропало желание давать концерты: "Пандемия мою профессию просто уничтожила"

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"Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу - ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией", - написала Земфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", передает РИА Новости.

Земфира заявила, что не хочет давать концерты онлайн, так как все расходы ей приходится брать на себя.

"Мне нравится музицировать, иные репетиции круче, чем концерт… У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль. Наверное я отчаялась", - написала она.

"Конечно, я буду продолжать писать... Но в концерты я больше не верю", - добавила исполнительница.

В феврале Земфира после восьмилетнего перерыва выпустила альбом "Бордерлайн", состоящий из 12 треков. В июле певица выпустила мини-альбом "Ах", в который вошли четыре песни.

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