Ушел из жизни заслуженный работник культуры Самарской области Владимир Востриков

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14 декабря 2022 г., после продолжительной болезни, в возрасте 65 лет, ушел из жизни заслуженный работник культуры Самарской области, искусствовед, член Самарского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», член Союза журналистов РФ, главный куратор выставочного пространства Самарской филармонии Владимир Николаевич Востриков.



Владимир Николаевич Востриков был талантливым многогранным человеком, внесшим огромный вклад в сохранение и развитие культуры Самары и Самарского края. Его творчество всегда было интересно.



Родился Владимир Николаевич Востриков 23 сентября 1957 г. в г. Куйбышеве. Отец - Николай Федорович - был административным работником, мама - Евдокия Анисимовна – поваром. В 1988 г. он окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт, факультет промышленного и гражданского строительства; в 1997 г. – Российскую академию подготовки работников искусства и культуры Министерства культуры РФ (г. Москва), кафедру музейного дела. В 1978-90 гг. работал в Куйбышевском инженерно-строительном институте лаборантом, старшим препаратором, заведующим лабораторией, инженером. С 1990 г. - в Самарском областном художественном музее, заведующим отделом культуры старой Самары, с 1999 г. - заместителем директора по развитию и выставочной работе, с марта 2006 по август 2007 г. – директором музея, где осуществил множество российских и международных проектов, провел реставрацию и открытие Дома-музея поэта А.В.Ширяевца. С 2007 г. работал в Издательском доме «Агни» руководителем музейных проектов. С 2013 г. - на должности доцента кафедры инновационного проектирования, кафедры «Технологии сервиса и дизайна» в Самарском государственном архитектурно-строительном университете.



Владимир Николаевич Востриков опубликовал множество статей и работ в журналах, много лет вел радио- и телепрограмму «Прогулки по старой Самаре», «Культурная провинция». Организовывал выставки Всероссийского и международного масштаба: «Амазонки русского авангарда» 2000, «Шедевры Государственной Третьяковской галереи» 1999, «Международный фестиваль ФОТОФЕСТ в Самаре» (Россия, США) 2004, «Три века русского искусства» ГРМ 2004, «Интермузей – 2000» (г. Москва), «Интермузей – 2002» (г. Санкт-Петербург), «Сокровища Московского Кремля» 2005-2006 и многие другие. Увлекался фотографией, историей культуры старой Самары. Неоднократно награждался почетными грамотами Губернской думы Самарской области и Министерства культуры Российской Федерации.



Его активная позиция пропагандиста искусства нашла свое воплощение в создании музейного и выставочного пространства Самарской государственной филармонии, где он вел плодотворную работу по проведению самых разнообразных выставок, был инициатором и организатором многих просветительских проектов, сообщает пресс-служба Самарской филармонии.

Фото: пресс-служба Самарской филармонии

