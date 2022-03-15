«Умный четверг»: в СОУНБ расскажут об истории современных народов Поволжья

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17 марта в 19.00 в Центре изучения книжной культуры Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится лекция Алексея Богачева «Археология как ключ для понимания истории современных народов Поволжья». Встреча состоится в рамках проекта СОУНБ «Умный четверг».

Спикер: Алексей Владимирович Богачев, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой «Социология, политология и история Отечества», декан Факультета гуманитарного образования СамГТУ.

Археология как наука позволяет приблизиться к пониманию истоков больших и малых народов. Самарским археологам удалось установить, что в Волго-Уралье в бронзовом веке происходило формирование этнического ядра, народов, которые говорили на языках, принадлежащих индоевропейской семье. А в раннем железном веке, здесь обитали кочевники-сарматы, говорившие на языках иранской группы. Археологам удалось установить, что уже в эпоху средних веков наш край был заселен земледельческими славянскими племенами, а потом — ранними булгарами. Всё о жизни предков жителей Средней Волги, ответы на интересующие вопросы об их быте, занятиях, культуре вы услышите на лекции доктора исторических наук Алексея Богачева.

Вход свободный по предварительной записи или можно записаться, позвонив в Центр поддержки и развития чтения СОУНБ: т. 335-67-12, сообщает пресс-служба минкульта СО.