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Умерла режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова

30 января 2022 19:45
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Она, в частности, принимала участие в создании мультфильма "Чебурашка".

Режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова, принимавшая участие в создании мультфильма "Чебурашка", умерла на 93-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков, передает ТАСС.

"Еще две звезды вспыхнули в небесах вечности. Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа. Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку", - написал он на своей странице в Facebook, сообщая о смерти Бузиновой и Леонида Куравлева.

Майя Бузинова родилась в 1929 году, с 1947 по 1954 год училась в Московском художественно-промышленном училище им. М. И. Калинина. С 1956 по 1977 год работала на киностудии "Союзмультфильм", в качестве мультипликатора работала над мультфильмами "Варежка", "Золотой мальчик", "Айболит и Бармалей", "Самый маленький гном". В 1977 году перешла на работу в студию "Мульттелефильм" творческого объединения (ТО) "Экран" Гостелерадио СССР, где проработала до 1992 года. В качестве режиссера участвовала в создании таких мультфильмов, как "Дядюшка Ау", "Свинопас", "Маленький рыжик", "Соловей", "Новоселье у братца Кролика".

 

Фото:   Людмила Пахомова/ТАСС

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