Умерла писательница Наталья Нестерова

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Писательница Наталья Нестерова ушла из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на издательство АСТ.

В 2002 году был издан первый роман Натальи Нестеровой «Уравнение со всеми известными», ставший событием для всех, кто любит и ценит хорошие книги, написанные образным и безупречным русским языком. С тех пор вышли в свет более тридцати книг. Талант Натальи Нестеровой подарил читателям веселые, грустные и мудрые «Позвони в мою дверь», «Бабушка на сносях» и многие другие романы, повести и рассказы. Некоторые были экранизированы, и абсолютно все - любимы, интересны и важны читателям.

Фото из открытых источников