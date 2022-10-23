Умерла оперная певица, народная артистка России Галина Писаренко

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Оперная певица, народная артистка России Галина Писаренко умерла на 88-м году жизни, сообщается в официальном сообществе МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко во "ВКонтакте", передает РИА Новости.

"Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РФ, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТ, и уникальный педагог", — говорится в публикации.

Певица окончила Московскую консерваторию и присоединилась к труппе Московского академического музыкального театра в 1961 году. Артистка исполняла партии героинь таких отечественных и зарубежных композиторов, как Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова, Вольфганга Амадея Моцарта и Жака Оффенбаха.

В середине 70-х она начала преподавательскую деятельность в родной Московской консерватории. Там она получила статус профессора и считалась одним из лучших современных педагогов по вокалу.

В театре отметили, что смерть артистки — большая потеря для "почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких". Прощание с Писаренко состоится в фойе Большого зала Московской консерватории в среду, 26 октября.

Фото: АГН "Москва" / Никеричев Андрей / РИА Новости