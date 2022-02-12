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Ей было 88 лет.
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Умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко

12 февраля 2022 14:33
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Ей было 88 лет.

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова "Тихий Дон" и "Судьба человека", ранее попавшая в больницу с коронавирусной инфекцией, ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ.

"Зинаида ушла из жизни сегодня ночью", - сказал собеседник агентства. Время и место прощания пока не известны.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, где училась на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Зинаида Кириенко была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой. Работала в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, в 1959-1960 годах играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, с 1961 года - в Театре-студии киноактера.

Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Особенно зрителям запомнилась ее Наташа в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон". Также среди известных киноработ Кириенко - Ирина в "Судьбе человека", Марьяна в "Казаках", Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева "Любовь земная" и "Судьба".

Кириенко также выступала с сольными концертами как певица.

В 1965 году актриса получили звание "Заслуженная артистка РСФСР", в 1977 году стала народной артисткой РСФСР за заслуги в области советского киноискусства. Была удостоена в 1979 году Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за кинодилогию "Любовь земная" и "Судьба".

 

Фото:   Сергей Карпухин/ТАСС

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