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Умерла народная артистка России, актриса МХТ им. Чехова Ольга Барнет

25 июня 2021 22:31
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Ей было 69 лет.

Народная артистка России, одна из ведущих актрис МХТ им. Чехова Ольга Барнет умерла в пятницу на 70-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"В Художественном театре горе. Сегодня, 25 июня, не стало народной артистки России Ольги Борисовны Барнет. 3 сентября ей могло бы исполниться 70 лет", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что Барнет ушла из жизни после тяжелой продолжительной болезни. Согласно ее желанию публичного прощания не будет.

На протяжении полувека она была одной из ведущих актрис, сыграла десятки ролей. Исполняла роли в спектаклях "Три сестры" Олега Ефремова, "Господа Головлевы" Льва Додина, "Тамада" Камы Гинкаса,"Копенгаген" Миндаугаса Карбаускиса. Последними ее работами стали Арина Пантелеймоновна в "Женитьбе" Игоря Золотовицкого и бабушка Игоря в "Доме" Сергея Пускепалиса.

Помимо этого играла в Театре Олега Табакова - в спектаклях Карбаускиса "Дядя Ваня" и "Похождение…", в постановках Константина Богомолова "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Чайка", "Год, когда я не родился".

Актриса также сыграла роль матери главного героя в "Солярисе" Андрея Тарковского.

 

Фото:    Артем Геодакян/ТАСC

Теги: актриса Ольга Барнет умерла

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