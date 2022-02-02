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Умерла итальянская актриса Моника Витти снимавшаяся в фильмах Микеланджело Антониони

2 февраля 2022 22:16
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Моника Витти умерла на 91-м году жизни.

Итальянская актриса Моника Витти умерла на 91-м году жизни. Об этом в среду сообщил министр культуры Италии Дарио Франческини, передает ТАСС.

"Сегодня очень печальный день, умерла великая артистка и великая итальянка", - цитирует Франческини пресс-служба итальянского министерства культуры.

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал Витти "актрисой необыкновенного таланта". "Она покорила не одно поколение итальянцев своим остроумием, мастерством и красотой. Она принесла престиж итальянскому кино во всем мире", - приводит слова премьера его пресс-служба.

Актриса более 20 лет не появлялась на публике из-за серьезного генетического заболевания. СМИ писали, что она страдала болезнью Альцгеймера. Ее супруг - режиссер и фотограф Роберто Руссо - на протяжении многих лет охранял ее жизнь от посторонних глаз, не допуская распространения слухов об актрисе даже в интернете.

Витти родилась в Риме, начинала с театральных подмостков. Ее настоящее имя - Мария Луиза Чечарелли. Свой псевдоним Витти взяла на основе фамилии своей матери - Виттилья. Она выросла на Сицилии, куда ее отец уехал работать еще до Второй мировой войны. В 1953 году Витти окончила Национальную академию драматического искусства в Риме.

В России Витти больше известна по ролям в фильмах Микеланджело Антониони (1912-2007) из "трилогии отчуждения": "Приключение", "Ночь" и "Затмение". Она также снялась у режиссера в его первой цветной картине "Красная пустыня", получившей "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. После сотрудничества с Антониони Витти сменила амплуа: для итальянцев она в большей степени известна по лучшим примерам классической итальянской комедии.

Витти снималась у Марио Моничелли, Дино Ризи, Альберто Сорди, Этторе Сколы. Витти успела себя попробовать и в режиссуре, сняв в 1990 году единственный фильм по собственному сценарию "Тайный скандал", в котором сама сыграла. В 1995 году Витти получила "Золотого льва Святого Марка" в Венеции за вклад в кинематограф.

 

Фото:    Archivio/A3/Contrasto via Reuters Connect/ТАСС

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