Умер создатель бренда Off-White Вирджил Абло

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Американский дизайнер и модельер, основатель бренда Off-White и руководитель мужской линии одежды Louis Vuitton Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года, говорится в его инстаграм-аккаунте, передает РИА Новости.

В публикации отмечается, что мужчина более двух лет боролся с редкой и агрессивной формой рака — ангиосаркомой сердца. С 2019 года, когда ему поставили этот диагноз, дизайнер проходил множество сложных процедур.

Президент группы Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно заявил, что Абло был не только "гениальным дизайнером и визионером", но и "человеком, обладающим прекрасной душой и большой мудростью".

Абло родился в США в семье эмигрантов из Ганы 30 сентября 1980 года. Он начал свою карьеру в индустрии моды в 2009 году. После завершения учебы в университете работал с модным домов Fendi и рэпером Канье Уэстом. В 2012-м создал бренд одежды Off-White. В 2018-м Абло назначили художественным директором мужской линии одежды бренда Louis Vuitton.

Фото из открытых источников