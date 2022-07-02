Умер советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман

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Советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман умер на 102-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии "Союзмультфильм".

"Да, Леонид Аронович скончался", — сказал собеседник агентства.

Причины смерти не уточняются. О дате и времени прощания и похорон сообщат позже.

Леонид Шварцман — советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат президентской премии. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев