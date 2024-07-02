Умер народный артист РФ Владимир Матвеев

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В возрасте 72 лет умер актер, народный артист РФ Владимир Матвеев, сообщила 2 июля «Известиям» его супруга.

Смерть наступила минувшей ночью от остановки сердца.

Владимир Матвеев родился 26 января 1952 года в Тюменской области. В 1974 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Сразу же был принят в труппу Театра имени Ленсовета.

На экране дебютировал в 1986 году. За время своей карьеры он сыграл свыше 100 ролей, наиболее известные из них — в сериалах «Агент особого назначения», «Хвост», «Ленинград 46», кинолентах «Конец света», «Великая», «Черная река».

За исполнение роли Каренина в спектакле «Каренин. Анна. Вронский» удостоен высшей петербургской театральной премии «Золотой софит», Царскосельской художественной премии и приза зрительских симпатий петербургского общества «Театрал».