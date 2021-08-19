Умер известный московский художник Евгений Гороховский

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Художник Евгений Гороховский умер в четверг на 71-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщила пресс-служба галереи pop/off/art, передает РИА Новости.

"Утром 19 августа на 71-м году жизни скончался известный московский художник, классик современного отечественного искусства Евгений Эдуардович Гороховский", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что причиной смерти стали осложнения, вызванные перенесенной коронавирусной инфекцией.

Гороховский родился в Одессе в семье художника Эдуарда Гороховского. В 1973 году окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ, после чего работал в Новосибирске. В 1970-е годы сложился его собственный стиль на стыке фотореалистического изображения и метафизического, концептуально отрефлексированного содержания. Гороховский стал автором двадцати персональных выставок и около сотни групповых, его работы находятся в Третьяковской галереи, в Гравюрном кабинете в Германии, в фондах Kolodzei Art Foundation в США и многих других учреждениях по всему миру.

Фото из открытых источников