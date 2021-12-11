Умер известный дирижер Михаил Финберг

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Дирижер, народный артист Белоруссии Михаил Финберг умер на 75-м году жизни, сообщил в субботу белорусский телеканал ОНТ, передает ТАСС.

Информацию о смерти деятеля искусств подтвердили в Министерстве здравоохранения страны.

Финберг - бессменный руководитель Национального академического оркестра Белоруссии. Творческая деятельность дирижера отмечена государственными наградами и премиями. Он также нашел себя и в общественно-политической деятельности - был членом Совета Республики Национального собрания двух созывов, входил в совет по культуре при Совмине и комитете по государственным премиям.

Являясь на протяжении 17 лет главным дирижером оркестра Минского государственного цирка, он работал с мастерами советского цирка - Юрием Никулиным, Олегом Поповым, Игорем Кио, Мстиславом Запашным, Карандашом. Специально для них писал музыку, делал различные аранжировки.

В феврале 1987 года Финберг был назначен художественным руководителем и главным дирижером Государственного оркестра симфонической и эстрадной музыки, получившего затем статус национального. Он в течение многих лет занимался популяризацией белорусской национальной музыки и песни, музыкального наследия белорусов.

Оркестр под управлением Финберга приобрел популярность в республике и за рубежом благодаря "Славянскому базару" в Витебске, программе "Поем вместе с оркестром", выступлениям по итальянскому телевидению, отмеченным Гран-при. Он работал в концертном зале "Россия", а также участвовал в программе "Площадь звезд".

Фото: Виктор Толочко/ТАСС