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Умер гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин

3 декабря 2022 23:29
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Валерий Шадрин первым показал российским зрителям постановки Петера Штайна и Эймунтаса Някрошюса, организовал крупные международные культурные проекты.

Генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова, президент Международной конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин скончался в возрасте 83 лет, сообщают "Известия" со ссылкой на в пресс-службу фестиваля.

«Валерия Ивановича не стало сегодня в 6:40 мск», — приводит сообщение ТАСС.

Причиной смерти Шадрина стала продолжительная болезнь.

Шадрин получил образование в МГТУ имени Баумана, но всю жизнь посвятил искусству. В 1992 году он выступил инициатором создания Международного театрального фестиваля имени Чехова, который стал самым престижным в России международным театральным форумом.

В октябре 2022 года Международному театральному фестивалю имени Антона Чехова исполнилось 30 лет.

Валерий Шадрин первым показал российским зрителям постановки Петера Штайна и Эймунтаса Някрошюса, организовал крупные международные культурные проекты.

Деятель культуры — дважды лауреат премии Станиславского, ему также присуждена премия города Москвы в области искусства и литературы. Он награжден орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» I степени и многими другими наградами. Также Шадрину присвоен титул рыцаря Ордена искусств и литературы Франции, является кавалером ордена Почетного легиона, отмечен наградами Японии, Великобритании, Китая и ряда других государств.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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